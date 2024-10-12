У більшості областей України оголосили тривогу через балістику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили.

Наразі повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

За повідомленням Повітряних сил, тривога в цих областях оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння. У деяких з них також були помічені ворожі ударні дрони типу "Шахед".

Також була інформація про швидкісні цілі в бік Одеської та Полтавської областей.