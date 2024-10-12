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У більшості областей України оголосили тривогу через балістику

Україна, Субота 12 жовтня 2024 21:05
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У більшості областей України оголосили тривогу через балістику Фото: в Україні тривога через балістику (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України ввечері, 12 жовтня. Причина - загроза застосування балістики та "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили.

Наразі повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

У більшості областей України оголосили тривогу через балістику

За повідомленням Повітряних сил, тривога в цих областях оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння. У деяких з них також були помічені ворожі ударні дрони типу "Шахед".

Також була інформація про швидкісні цілі в бік Одеської та Полтавської областей.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня російські війська атакували Україну дронами "Шахед" та кількома невстановленими ракетами. Українські сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі дрони, ще декілька було локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

Сили ППО працювали по ворожих цілях у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Детальніше про нічну атаку - читайте за посиланням.

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