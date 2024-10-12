В большинстве областей Украины объявили тревогу из-за баллистики

Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины вечером, 12 октября. Причина - угроза применения баллистики и "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. По сообщению Воздушных сил, тревога в этих областях объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения. В некоторых из них также были замечены вражеские ударные дроны типа "Шахед". Также была информация о скоростных целях в сторону Одесской и Полтавской областей.