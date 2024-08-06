У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили ракетну атаку по Сумському району. У результаті обстрілу було завдано удару по інфраструктурі.

Також ворог обстріляв центральний район Харкова. Росіяни влучили ракетою по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.