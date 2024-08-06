UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики

Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

Військові поінформували, що станом на 23:16 існує загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Також у ПС розповіли, щодо над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники.

 

Оновлено о 23:49

Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Після цього в областях почались відбої сигналу повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:30 тривогу оголошено у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, продовжується тривога у Сумській, Харківській і Луганській областях, а також в Криму. Станом на 23:16 тривога була і в Києві та Київській області.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили ракетну атаку по Сумському району. У результаті обстрілу було завдано удару по інфраструктурі.

Також ворог обстріляв центральний район Харкова. Росіяни влучили ракетою по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні