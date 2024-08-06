В ряде областей Украины объявлена тревога: существует угроза баллистики

Военные сообщили, что по состоянию на 23:16 существует угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

Также в ПС рассказали, что над рядом регионов Украины летают вражеские беспилотники.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:30 тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, продолжается тревога в Сумской, Харьковской и Луганской областях, а также в Крыму.