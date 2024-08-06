В ряде областей Украины объявлена тревога: существует угроза баллистики

Поздним вечером, 6 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал Карта воздушных тревог.
Военные сообщили, что по состоянию на 23:16 существует угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.
Также в ПС рассказали, что над рядом регионов Украины летают вражеские беспилотники.
По состоянию на 23:30 тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, продолжается тревога в Сумской, Харьковской и Луганской областях, а также в Крыму.
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