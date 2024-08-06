У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

Станом на 23:30 тривогу оголошено у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, продовжується тривога у Сумській, Харківській і Луганській областях, а також в Криму. Станом на 23:16 тривога була і в Києві та Київській області.

Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Після цього в областях почались відбої сигналу повітряної тривоги.

Також у ПС розповіли, щодо над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники.

Військові поінформували, що станом на 23:16 існує загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили ракетну атаку по Сумському району. У результаті обстрілу було завдано удару по інфраструктурі.

Також ворог обстріляв центральний район Харкова. Росіяни влучили ракетою по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.