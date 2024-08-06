У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики
Пізно ввечері, 6 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.
Військові поінформували, що станом на 23:16 існує загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Також у ПС розповіли, щодо над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники.
Оновлено о 23:49
Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Після цього в областях почались відбої сигналу повітряної тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:30 тривогу оголошено у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, продовжується тривога у Сумській, Харківській і Луганській областях, а також в Криму. Станом на 23:16 тривога була і в Києві та Київській області.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили ракетну атаку по Сумському району. У результаті обстрілу було завдано удару по інфраструктурі.
Також ворог обстріляв центральний район Харкова. Росіяни влучили ракетою по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталася пожежа.
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