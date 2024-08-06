ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики

Вівторок 06 серпня 2024 23:26
UA EN RU
У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

Військові поінформували, що станом на 23:16 існує загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Також у ПС розповіли, щодо над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники.

Оновлено о 23:49

Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Після цього в областях почались відбої сигналу повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:30 тривогу оголошено у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, продовжується тривога у Сумській, Харківській і Луганській областях, а також в Криму. Станом на 23:16 тривога була і в Києві та Київській області.

У низці областей України оголошено тривогу: існує загроза балістики

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти здійснили ракетну атаку по Сумському району. У результаті обстрілу було завдано удару по інфраструктурі.

Також ворог обстріляв центральний район Харкова. Росіяни влучили ракетою по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову