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В ряде областей Украины объявлена тревога: существует угроза баллистики

Вторник 06 августа 2024 23:26
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В ряде областей Украины объявлена тревога: существует угроза баллистики Фото: Россия атакует Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 6 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал Карта воздушных тревог.

Военные сообщили, что по состоянию на 23:16 существует угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

Также в ПС рассказали, что над рядом регионов Украины летают вражеские беспилотники.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:30 тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, продолжается тревога в Сумской, Харьковской и Луганской областях, а также в Крыму.

В ряде областей Украины объявлена тревога: существует угроза баллистики

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