У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: пуск крилатих ракет

Російські атаки по Україні

Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 23 березня в деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Була загроза "Шахедів".

Також вночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні з літаків Ту-95. Було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Вночі 21 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски крилатих ракет.

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