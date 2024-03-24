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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуск крылатых ракет

Фото: В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине ночью 24 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об 14 бортах ТУ-95МС - носителей крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

Сначала Воздушные Силы сообщили об 4 бортах ТУ-95МС из аэродрома Оленья (Мурманской области), но после их количество увеличилось до 14.

"Уточнение: в воздухе 14 бортов Ту-95МС", - сообщили Воздушные Силы.

Воздушные Силы предупредили об угрозе жителей восточных и южных областей Украины.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили защитники.

Обновлено в 04:10.

Воздушные Силы сообщают  об направлении ракет на Полтавскую область.

"Крылатые ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской", - сообщили ВС.

Обновлено в 04:17.

Сообщается об движении ракет в западном направлении.

"Движение ракет из Полтавской области в западном направлении", - сообщили украинские защитники.

Обновлено в 04:26

"Крылатая ракета на севере Черниговской области южным направлением", - сообщили в Воздушных силах

Также угроза для Киевской области.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Российские атаки по Украине

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 23 марта в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза "Шахедов".

Также ночью 22 марта, россияне запустили крылатые ракеты по Украине с самолетов Ту-95. Была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ночью 21 марта в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет.

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