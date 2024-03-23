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Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза

Субота 23 березня 2024 23:35
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Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза Фото: Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні пізно ввечері 23 березня зафіксовано атаку "Шахедів". Тривогу оголошено у шести регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

За повідомленнями Повітряних Сил "Шахеди" рухаються у напрямку Одеської області.

"Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області", - написали захисники.

Також військові виявили безпілотник у напрямку Кривого Рогу

"Кривий Ріг - залишайтесь у укриттях! Ударний безпілотник у напрямку міста!", - написали захисники.

Наразі тривогу оголошено у шести областях України.

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;, в яких областях загрозаФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака російських безпілотників по Україні

Раніше ми писали, що Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони-камікадзе. ППО працювала в п'яти регіонах України і збила майже всі безпілотники.

Також росіяни застосували дрони під час масованої атаки по Україні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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