Україну атакують "Шахеди", в яких областях загроза
В Україні пізно ввечері 23 березня зафіксовано атаку "Шахедів". Тривогу оголошено у шести регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.
За повідомленнями Повітряних Сил "Шахеди" рухаються у напрямку Одеської області.
"Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області", - написали захисники.
Також військові виявили безпілотник у напрямку Кривого Рогу
"Кривий Ріг - залишайтесь у укриттях! Ударний безпілотник у напрямку міста!", - написали захисники.
Наразі тривогу оголошено у шести областях України.
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Атака російських безпілотників по Україні
Раніше ми писали, що Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони-камікадзе. ППО працювала в п'яти регіонах України і збила майже всі безпілотники.
Також росіяни застосували дрони під час масованої атаки по Україні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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