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В більшості областей очікуються дощі, подекуди грози: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 11 червня, в країні очікується мінлива хмарність. В центральній та західній частині України можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

Вночі антициклон забезпечить погоду без опадів. 

"Але до заходу країни вранці наблизиться атмосферний фронт, з яким упродовж дня волога повітряна маса пошириться приблизно до лінії Вінниця - Київ - Черкаси. На решті території утримається малохмарна погода...", - пише Укргідрометцентр. 

Загалом в країні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та подекуди грози очікуються вночі у північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях. 

На решті територій без опадів. 

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +18 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +24 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +16 вночі й від +24 до +28 вдень.

Фото: погода на 10 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві 

 У Києві та області також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Ввечері можливий короткочасний дощ. 

У Київській області температура вночі коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +20 до +25. У Києві ж вночі - від +10 до +12, а вдень - від +21 до +23. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, через що в більшості областей спаде спека.

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