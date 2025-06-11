В більшості областей очікуються дощі, подекуди грози: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, через що в більшості областей спаде спека.

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