В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Ночью антициклон обеспечит погоду без осадков.

"Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница - Киев - Черкассы. На остальной территории сохранится малооблачная погода...", - пишет Укргидрометцентр.

В целом в стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях.

На остальной территории без осадков.

Температура:

на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +18 до +23 днем;

на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +21 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +24 до +29 днем;

на востоке будет колебаться от +10 до +16 ночью и от +24 до +28 днем.

Фото: погода на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области также ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером возможен кратковременный дождь.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +20 до +25. В Киеве же ночью - от +10 до +12, а днем - от +21 до +23.