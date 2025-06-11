В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 июня, в стране ожидается переменная облачность. В центральной и западной части Украины возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Ночью антициклон обеспечит погоду без осадков.
"Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница - Киев - Черкассы. На остальной территории сохранится малооблачная погода...", - пишет Укргидрометцентр.
В целом в стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях.
На остальной территории без осадков.
Температура:
Фото: погода на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и области также ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером возможен кратковременный дождь.
В Киевской области температура ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +20 до +25. В Киеве же ночью - от +10 до +12, а днем - от +21 до +23.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, из-за чего в большинстве областей спадет жара.
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