У більшості областей очікується дощ, місцями до +26: прогноз погоди на сьогодні

У більшості областей України очікуються короткочасні дощі літнього характеру. Зокрема на країну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"У більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти... В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури", - пише Укргідрометцентр.
В Україні очікуються короткочасні дощі. Втім, у західних, вночі й в східних областях без опадів.
Вітер - північно-західний, від 7 до 12 м/с. На Закарпатті ж й сході вдень очікуються пориви до 20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 12 червня (facebook.com/UkrHMC)
Протягом доми у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливі короткочасні дощі. Вітер - північно-західний, від 7 до 12 м/с.
Температура в області вночі коливатиметься від +10 до +15, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж - вночі від +12 до +14, а вдень - від +18 до +20.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня до країни надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. В більшості областей через це спаде спека.
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