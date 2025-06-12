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У більшості областей очікується дощ, місцями до +26: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У більшості областей України очікуються короткочасні дощі літнього характеру. Зокрема на країну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 

"У більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти... В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури", - пише Укргідрометцентр. 

В Україні очікуються короткочасні дощі. Втім, у західних, вночі й в східних областях без опадів.

Вітер - північно-західний, від 7 до 12 м/с. На Закарпатті ж й сході вдень очікуються пориви до 20 м/с. 

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +17 до +21 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +17 до +20 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +15 до +18 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +21 до +26 вдень.

Фото: погода на 12 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Протягом доми у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливі короткочасні дощі. Вітер - північно-західний, від 7 до 12 м/с. 

Температура в області вночі коливатиметься від +10 до +15, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж - вночі від +12 до +14, а вдень - від +18 до +20.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня до країни надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. В більшості областей через це спаде спека.

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Погода в Україні