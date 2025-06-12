В большинстве областей ожидается дождь, местами до +26: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

"В большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты... В Украину будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный оживленный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры", - пишет Укргидрометцентр.

В Украине ожидаются кратковременные дожди. Впрочем, в западных, ночью и в восточных областях без осадков.

Ветер - северо-западный, от 7 до 12 м/с. На Закарпатье же и востоке днем ожидаются порывы до 20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +17 до +21 днем;

на севере будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +17 до +20 днем;

на юге будет колебаться от +15 до +18 ночью и от +22 до +26 днем;

на востоке будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +21 до +26 днем.

Фото: погода на 12 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В течение дома в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Также возможны кратковременные дожди. Ветер - северо-западный, от 7 до 12 м/с.

Температура в области ночью будет колебаться от +10 до +15, а днем - от +16 до +21. В Киеве же - ночью от +12 до +14, а днем - от +18 до +20.