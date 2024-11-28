У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Масована атака

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада 2024 року ворог атакував критичну інфраструктуру України. Загалом виявлено 188 засобів повітряного нападу

За даними Повітряних сил України, зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

"Укренерго" застосувало аварійні відключення через масовану атаку росіян 28 листопада близько 6:30 ранку. Вони були скасовані близько 11:30. Зараз в Україні діють звичайні графіки відключень світла.