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У большинства киевлян света не будет с вечера до полуночи: обновленный график

Фото: света не будет до полуночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Днепропетровской области на 28 ноября. Графики предполагают отсутствие света вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений", - говорится в сообщении.

График для Киева

В Киеве будет действовать такой график:

  • 1 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00, с 19:00 до 24:00
  • 2 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 17:00, с 19:00 до 24:00
  • 3 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00
  • 4 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00
  • 5 Группа – свет будет отсутствовать с 16:00 до 23:00
  • 6 группа – свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00, с 16:00 до 23:00

График для Киевской области

График для Днепропетровской области

Массированная атака

Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 г. враг атаковал критическую инфраструктуру Украины. Всего выявлено 188 средств воздушного нападения

По данным Воздушных сил Украины, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

"Укрэнерго" применило аварийные отключения из-за массированной атаки россиян 28 ноября около 6:30 утра. Они были отменены около 11:30. В настоящее время в Украине действуют обычные графики отключений света.

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