У большинства киевлян света не будет с вечера до полуночи: обновленный график

Массированная атака

Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 г. враг атаковал критическую инфраструктуру Украины. Всего выявлено 188 средств воздушного нападения

По данным Воздушных сил Украины, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

"Укрэнерго" применило аварийные отключения из-за массированной атаки россиян 28 ноября около 6:30 утра. Они были отменены около 11:30. В настоящее время в Украине действуют обычные графики отключений света.