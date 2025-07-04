Більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют

Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали мене 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.
Зокрема, 48% стверджують, що вони обізнані в банківських послугах, 45% в податках, 38% в кредитах.
Найвища фінансова грамотність серед киян і мешканців великих міст і вони ж найбагатші, найнижча - серед сіл, і вони ж найбідніші.
Щодо регіонів, окрім Києва, найвищий рівень спостерігається серед мешканців заходу України, а найнижчий - серед мешканців півдня і сходу, які одночасно є зараз найбіднішими.
Частка українців, які відкладають заощадження в готівці або лишають на рахунку, дещо перевищує частку тих, хто їх інвестує. Якщо залишається значна сума кошті, 22% купують валюту, 20% відкладають заощадження в готівці, 9% зберігає гроші на рахунку.
Найпривабливішими інвестиціями є навчання, нерухомість, власний бізнес, депозити.
Опитування проведене 10-20 червня 2025 року серед 1000 респондентів по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
Нагадаємо, 68% українців заявили, вони не тримають гроші в банках через низькі доходи. У якості причини не тримати гроші в банках також 25% опитаних вказали недовіру до фінансових установ.
Під час війни рівень довіри до банків зріс, як і в цілому до державних та інших інститутів. Зокрема, на початку 2024 року банкам довіряли близько 50% українців, але зараз ця цифра напевно значно нижча.
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