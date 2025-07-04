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Большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют

Фото: украинцы следят за курсом доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.

В частности, 48% утверждают, что они осведомлены в банковских услугах, 45% в налогах, 38% в кредитах.

Самая высокая финансовая грамотность среди киевлян и жителей крупных городов и они же самые богатые, самая низкая - среди сел, и они же самые бедные.

Относительно регионов, кроме Киева, самый высокий уровень наблюдается среди жителей запада Украины, а самый низкий - среди жителей юга и востока, которые одновременно являются сейчас самыми бедными.

Доля украинцев, которые откладывают сбережения в наличных или оставляют на счете, несколько превышает долю тех, кто их инвестирует. Если остается значительная сумма средств, 22% покупают валюту, 20% откладывают сбережения в наличных, 9% хранит деньги на счете.

Самыми привлекательными инвестициями являются обучение, недвижимость, собственный бизнес, депозиты.

Опрос проведен 10-20 июня 2025 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

 

Напомним, 68% украинцев заявили, они не держат деньги в банках из-за низких доходов. В качестве причины не держать деньги в банках также 25% опрошенных указали недоверие к финансовым учреждениям.

Во время войны уровень доверия к банкам вырос, как и в целом к государственным и другим институтам. В частности, в начале 2024 года банкам доверяли около 50% украинцев, но сейчас эта цифра наверняка значительно ниже.

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