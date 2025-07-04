Большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют

В частности, 48% утверждают, что они осведомлены в банковских услугах, 45% в налогах, 38% в кредитах.



Самая высокая финансовая грамотность среди киевлян и жителей крупных городов и они же самые богатые, самая низкая - среди сел, и они же самые бедные.

Относительно регионов, кроме Киева, самый высокий уровень наблюдается среди жителей запада Украины, а самый низкий - среди жителей юга и востока, которые одновременно являются сейчас самыми бедными.



Доля украинцев, которые откладывают сбережения в наличных или оставляют на счете, несколько превышает долю тех, кто их инвестирует. Если остается значительная сумма средств, 22% покупают валюту, 20% откладывают сбережения в наличных, 9% хранит деньги на счете.

Самыми привлекательными инвестициями являются обучение, недвижимость, собственный бизнес, депозиты.



Опрос проведен 10-20 июня 2025 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.