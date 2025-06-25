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Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

Україна, Середа 25 червня 2025 14:02
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Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень Фото: Заощаджень не мають майже 70% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Основною причиною, чому українці не тримають гроші в банках, є відсутність заощаджень через низькі доходи. Так заявили 68% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У якості причини не тримати гроші в банках також 25% опитаних вказали недовіру до фінансових установ.
Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

Серед опитаних 32% тримають у банку незначну частину коштів, 29% зберігають у банку значну частину заощаджень: 13% тримають половину своїх коштів, ще 16% - їхню більшу частину.
Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощадженьНайпоширенішими фінансовими послугами серед населення є використання банківського рахунку/карти (82%), оплата комунальних платежів через банк (66%), використання мобільного/інтернет-банкінгу (59%) та терміналів (50%), грошові перекази через банк (44%) та обмін валют (20%).
Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощадженьНайпоширенішим типом банківського рахунку серед населення є зарплатний картковий рахунок - ним володіють близько половини опитаних (49%). Про наявність поточного рахунку в гривні зазначили 36%; ще 31% мають пенсійний картковий рахунок. 29% опитаних вказали, що мають картковий рахунок, відкритий із їхньої ініціативи.
Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

Опитування було проведене 25 квітня - 5 травня 2025 року серед 2000 респондентів. Помилка - не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, в Україні діють 60 банків. З початку війни збанкрутіли декілька невеликих банків, але це не було масово. З бюджету зараз повертають 100% вкладів громадян в цих банках.

Під час війни рівень довіри до банків зріс, як і в цілому до державних та інших інститутів. Зокрема, на початку 2024 року банкам довіряли близько 50% українців, але зараз ця цифра напевно значно нижча.

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