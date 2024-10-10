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Більшість ТЕЦ "Нафтогазу" перебувають під постійними загрозами, - Чернишов

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Нафтогаз України" оперує сімома ТЕЦ у кількох регіонах. Більшість з них перебувають під постійними загрозами з боку РФ.

Про це заявив СЕО НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

"У компанії на сьогодні є 7 ТЕЦ, які знаходяться в важливих регіонах: Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпровській областях, а також у громадах Львівської області. Більшість цих об'єктів перебувають під постійними загрозами", — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що попри загрози, група "Нафтогаз" збільшить потужність своїх ТЕЦ на 100 МВт і інвестує в розподільну генерацію для успішногопроходження зими.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" повинен забезпечити підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону. За його словами, газ залишається чи не єдиним надійним джерелом енергії в умовах війни. Тож, підприємства Групи продовжують нарощувати його видобуток.

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Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишов