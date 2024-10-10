Більшість ТЕЦ "Нафтогазу" перебувають під постійними загрозами, - Чернишов

"У компанії на сьогодні є 7 ТЕЦ, які знаходяться в важливих регіонах: Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпровській областях, а також у громадах Львівської області. Більшість цих об'єктів перебувають під постійними загрозами", — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що попри загрози, група "Нафтогаз" збільшить потужність своїх ТЕЦ на 100 МВт і інвестує в розподільну генерацію для успішногопроходження зими.