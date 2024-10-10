Большинство ТЭЦ "Нафтогаза" находятся под постоянными угрозами, - Чернышев

"У компании сегодня есть 7 ТЭЦ, которые находятся в важных регионах: Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепровской областях, а также в общинах Львовской области. Большинство этих объектов находятся под постоянными угрозами", — заявил Чернышов.

Он также отметил, что, несмотря на угрозы, группа "Нафтогаз" увеличит мощность своих ТЭЦ на 100 МВт и инвестирует в распределительную генерацию для успешного прохождения зимы.