Большинство ТЭЦ "Нафтогаза" находятся под постоянными угрозами, - Чернышев

Компания "Нафтогаз Украины" оперирует семью ТЭЦ в нескольких регионах. Большинство из них находятся под постоянными опасностями со стороны РФ.
Об этом заявил СЕО НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .
"У компании сегодня есть 7 ТЭЦ, которые находятся в важных регионах: Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепровской областях, а также в общинах Львовской области. Большинство этих объектов находятся под постоянными угрозами", — заявил Чернышов.
Он также отметил, что, несмотря на угрозы, группа "Нафтогаз" увеличит мощность своих ТЭЦ на 100 МВт и инвестирует в распределительную генерацию для успешного прохождения зимы.
Напомним, ранее Чернышов сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона. По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Итак, предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.
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