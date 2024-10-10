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Большинство ТЭЦ "Нафтогаза" находятся под постоянными угрозами, - Чернышев

Фото: Алексей Чернышев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Компания "Нафтогаз Украины" оперирует семью ТЭЦ в нескольких регионах. Большинство из них находятся под постоянными опасностями со стороны РФ.

Об этом заявил СЕО НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

"У компании сегодня есть 7 ТЭЦ, которые находятся в важных регионах: Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепровской областях, а также в общинах Львовской области. Большинство этих объектов находятся под постоянными угрозами", — заявил Чернышов.

Он также отметил, что, несмотря на угрозы, группа "Нафтогаз" увеличит мощность своих ТЭЦ на 100 МВт и инвестирует в распределительную генерацию для успешного прохождения зимы.

Напомним, ранее Чернышов сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона. По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Итак, предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

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Нафтогаз УкраиныАлексей Чернышов