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Більшість сил в Україні. Норвегія скасовує низку навчань через зменшення загрози від РФ

Фото: Норвегія скасовує навчання через зменшення загроз (regjeringen.no)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Норвегії у 2023 році проведуть меншу кількість навчань, ніж було заплановано раніше. Це пов'язано зі зниженням загрози з боку Росії.

Про це заявив представник міністерства оборони Норвегії підполковник Вегард Фінберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За словами спікера оборонного відомства Норвегії, зменшення загрози з боку РФ пов'язане з тим, що більшість її неядерних сил залучено до повномасштабної війни в Україні.

"Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали", – зазначив Фінберг.

Фінберг також уточнив, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання з силами НАТО та держав-партнерів, навчання та перевірка навичок персоналу.

"Армія зосередиться на спільних оперативних навчаннях, навчаннях з НАТО та іншими країнами-партнерами, навчаннях з тотальної оборони та навчаннях з атестації особового складу", - зазначив він.

Деталі щодо того, які саме навчання можуть бути скорочені, представник міністерства оборони Норвегії надати відмовився.

Раніше ми писали, що Норвегія надіслала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.

Також повідомлялося, що у січні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.

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