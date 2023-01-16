Більшість сил в Україні. Норвегія скасовує низку навчань через зменшення загрози від РФ

За словами спікера оборонного відомства Норвегії, зменшення загрози з боку РФ пов'язане з тим, що більшість її неядерних сил залучено до повномасштабної війни в Україні.

"Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали", – зазначив Фінберг.

Фінберг також уточнив, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання з силами НАТО та держав-партнерів, навчання та перевірка навичок персоналу.

"Армія зосередиться на спільних оперативних навчаннях, навчаннях з НАТО та іншими країнами-партнерами, навчаннях з тотальної оборони та навчаннях з атестації особового складу", - зазначив він.

Деталі щодо того, які саме навчання можуть бути скорочені, представник міністерства оборони Норвегії надати відмовився.