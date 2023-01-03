Зеленський провів перемовини з прем'єром Норвегії: обговорили оборонні потреби України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністрові Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - написав Зеленський за підсумками переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія виділила 100 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Також ми писали, що Норвегія передала партію генераторів українським прикордонникам.
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