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Зеленський провів перемовини з прем'єром Норвегії: обговорили оборонні потреби України

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 17:58
Зеленський провів перемовини з прем'єром Норвегії: обговорили оборонні потреби України Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністрові Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія виділила 100 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Також ми писали, що Норвегія передала партію генераторів українським прикордонникам.

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