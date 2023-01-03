Зеленський провів перемовини з прем'єром Норвегії: обговорили оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.