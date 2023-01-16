Большинство сил в Украине. Норвегия отменяет ряд учений из-за уменьшения угрозы от РФ

По словам спикера оборонного ведомства Норвегии, уменьшение угрозы со стороны РФ связано с тем, что большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине.

"Вооруженные силы совершили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – отметил Финберг.

Финберг также уточнил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств-партнеров, обучение и проверка навыков персонала.

"Армия сосредоточится на совместных оперативных учениях, учениях с НАТО и другими странами-партнерами, учениях по тотальной обороне и учениях по аттестации личного состава", - отметил он.

Подробности относительно того, какие именно учения могут быть сокращены, представитель министерства обороны Норвегии предоставить отказался.