RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство сил в Украине. Норвегия отменяет ряд учений из-за уменьшения угрозы от РФ

Фото: Норвегия отменяет учения из-за уменьшения угроз (regjeringen.no)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году проведут меньшее количество учений, чем было запланировано раньше. Это связано со снижением угрозы со стороны России.

Об этом заявил представитель министерства обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

По словам спикера оборонного ведомства Норвегии, уменьшение угрозы со стороны РФ связано с тем, что большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине.

"Вооруженные силы совершили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – отметил Финберг.

Финберг также уточнил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств-партнеров, обучение и проверка навыков персонала.

"Армия сосредоточится на совместных оперативных учениях, учениях с НАТО и другими странами-партнерами, учениях по тотальной обороне и учениях по аттестации личного состава", - отметил он.

Подробности относительно того, какие именно учения могут быть сокращены, представитель министерства обороны Норвегии предоставить отказался.

Ранее мы писали, что Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.

Также сообщалось, что в январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОНорвегияВторжение России в Украину