Большинство сил в Украине. Норвегия отменяет ряд учений из-за уменьшения угрозы от РФ

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году проведут меньшее количество учений, чем было запланировано раньше. Это связано со снижением угрозы со стороны России.
Об этом заявил представитель министерства обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.
По словам спикера оборонного ведомства Норвегии, уменьшение угрозы со стороны РФ связано с тем, что большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине.
"Вооруженные силы совершили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – отметил Финберг.
Финберг также уточнил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств-партнеров, обучение и проверка навыков персонала.
"Армия сосредоточится на совместных оперативных учениях, учениях с НАТО и другими странами-партнерами, учениях по тотальной обороне и учениях по аттестации личного состава", - отметил он.
Подробности относительно того, какие именно учения могут быть сокращены, представитель министерства обороны Норвегии предоставить отказался.
Ранее мы писали, что Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.
Также сообщалось, что в январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.
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