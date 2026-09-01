Чи збиває ППО балістику? Ігнат пояснив "дозування" інформації у звітах про обстріли

Балістика РФ не влучає

Ігнат пояснив, чому Повітряні сили не називають кількість запущеної Росією балістики у звітах. Причина - велика кількість ракет цього типу не досягає своїх цілей.

Повітряні сили оприлюднюють лише інформацію про результативність у збитті ворожих ракет.

"Сьогодні збиття було. На жаль, не так, як нам би хотілося. Хотілося би збивати більше, маючи більше засобів, а саме - ракет до систем Patriot", - повідомив він.

За словами речника, є і збита балістика.

"Фактично усі крилаті ракети були збиті. Йдеться про "Калібр", а також були уражені "Бандеролі", - зазначив Ігнат.

Він додав, що ворог окрім ракет типу "Іскандер-М" може запускати:

північнокорейські ракети KN-23,

ракети "Циркон",

ракети з зенітних комплексів С-400.

"Велика кількість ракет не досягає своїх цілей. Тому, власне, інформація буде подаватися і надалі щодо кількості запущених ракет дозовано", - зауважив Ігнат.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія наростила застосування реактивних дронів у липні-серпні вп'ятеро. За минулий місяць ворогом було застосовано понад 2800 реактивних БпЛА проти України, каже Ігнат.

Також повідомлялося, що під час деяких атак реактивні БпЛА Росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів.