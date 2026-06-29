Більшість російських новобранців живуть на передовій лише 20 хвилин, - NYT

Як пише історик Петро Франкопан з посиланням на російських військових блогерів, після зарахування на бойові дії солдат може розраховувати прожити від 10 днів до трьох тижнів - від прибуття на полігон до загибелі в бою. Більшість новобранців проходять лише кілька днів підготовки.

Цифри втрат

Щомісячні втрати Росії перевищують 30 000 осіб;

Загальні втрати з лютого 2022 року - понад 1 мільйон за оцінками західних джерел;

Росія зазнає восьми втрат на кожну втрату України;

Вербування нових контрактників цього року впало на 30%.

Щодня армія набирає від 800 до 1000 добровольців. Через труднощі з пошуком солдатів їм пропонують бонуси до 80 000 доларів і списання боргів до 140 000 доларів.

Для порівняння - середня місячна зарплата в Росії становить близько 1000 доларів.

"Надзвичайно високий рівень втрат з боку Росії пояснюється вражаючим зростанням кількості військових безпілотників, які стали найефективнішою зброєю України", - пише NYT.

Погрози з середини Росії

Російський блогер і ветеран Олександр Лунін звинуватив командирів у тортурах власних солдатів і заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не вийде на пряму розмову, то "армія поверне свою зброю проти Кремля".

Франкопан вважає революцію малоймовірною, але попереджає.

"Остерігайтеся потопаючого: найближчі місяці, ймовірно, будуть небезпечними як за межами Росії, так і всередині неї, оскільки Путін відчайдушно намагається залишитися на плаву", - написав він.