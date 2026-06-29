После выхода на боевые позиции новобранец армии РФ может прожить всего от 20 до 35 минут. Главная причина – дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет историк Петр Франкопан со ссылкой на российских военных блоггеров, после зачисления на боевые действия солдат может рассчитывать прожить от 10 дней до трех недель - от прибытия на полигон до гибели в бою. Большинство новобранцев проходят всего несколько дней подготовки.
Каждый день армия набирает от 800 до 1000 добровольцев. Из-за трудностей с поиском солдат им предлагают бонусы до 80 000 долларов и списание долгов до 140 000 долларов.
Для сравнения - средняя месячная зарплата в России составляет около 1000 долларов.
"Чрезвычайно высокий уровень потерь со стороны России объясняется поразительным ростом количества военных беспилотников, ставших самым эффективным оружием Украины", - пишет NYT.
Российский блогер и ветеран Александр Лунин обвинил командиров в пытках своих солдат и заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не выйдет на прямой разговор, то "армия вернет свое оружие против Кремля".
Франкопан считает революцию маловероятной, но предупреждает.
"Берегитесь утопающего: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасны как за пределами России, так и внутри нее, поскольку Путин отчаянно пытается остаться на плаву", - написал он.
Как стало известно, командование РФ пообещало Путину захватить Донбасс к осени 2026 года. Военные докладывают ему, что украинская армия истощена, фронт рушится и сил становится меньше.
Опираясь на эти доклады, Путин уверен, что его армия способна захватить всю Донецкую и Луганскую областей и после чего планирует ужесточить территориальные требования на переговорах.
При этом аналитики отмечают, что российский диктатор умышленно придумывает "победы" своей армии и "поражения" Сил обороны Украины - чтобы оправдать продолжение войны любой ценой.