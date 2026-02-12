Большинство ракет сбито: в Воздушных силах раскрыли детали комбинированного удара РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Противник атаковал 24 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-300" из Брянской, Воронежской, Ростовской областей РФ, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 219 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

В ВСУ отметили, что основными направлениями удара были Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 213 воздушных целей.

Силы ПВО ликвидировали:

15 баллистических ракет "Искандер-М/С-300";

"Искандер-М/С-300"; управляемую авиационную ракету Х-59/69 ;

; 197 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Также зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 14 локациях.