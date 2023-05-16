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Більшість повітряних цілей було знищено: КМВА про нічну атаку на Київ

Фото: більшість ворожих ракет та БПЛА, якими атакували Київ, було збито (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ вночі 16 травня, було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В КМВА зазначили, що це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.

"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, повідомив Попко.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

"Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", - сказав він.

Інформації щодо потерпілих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.

У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах.

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Київвибухи