Большинство воздушных целей было уничтожено: КГВА о ночной атаке на Киев

Подавляющее большинство воздушных целей, которыми россияне атаковали Киев ночью 16 мая, было уничтожено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В КГВА отметили, что это уже восьмая российская атака на столицу с начала мая.
"На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы, сообщил Попко.
В результате атаки зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
"Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", - сказал он.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога . Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работа ПВО.
В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.
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