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Більшість повідомлень про "мирний план" Трампа є безпідставними, - голова МЗС Литви

Вівторок 11 лютого 2025 14:41
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Більшість повідомлень про "мирний план" Трампа є безпідставними, - голова МЗС Литви Фото: Кястутіс Будріс, голова Міністерства закордонних справ Литви (facebook.com/urministerija )
Автор: Сергій Пишкін

Більша частина повідомлень про "мирний план" президента США Дональда Трампа щодо повномасштабної війни в Україні є безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, якого цитує LRT.

"Близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін, я можу підтвердити, є безпідставною. Відбувається тестування. Спроби перевірити ту чи іншу ідею і так далі", - заявив міністр.

За його словами, минулого тижня, він разом зі своїми балтійськими колегами вже відвідував Штати й під час візиту порадив американським партнерам "тримати все на столі" під час перемовин.

"Ми говоримо про членство України в НАТО, ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", - пояснив він.

Міністр додав, що у нього склалось враження, що адміністрація Трампа не буде тим, хто публічно продемонструє план переговорів, оскільки це так не працює. Важливо тримати "карти в рукаві", а також мати сформовані переговорні позиції.

У тому ж числі він зауважив, що важливим фактором є те, що Росія поки що не демонструє готовності до переговорів.

"Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, і ці сигнали реальні. Побачимо, які важелі вони оберуть", - відзначив Будріс.

"Мирний план" Трампа

Нещодавно Трамп заявив журналістам, що на його думку, Штати досягають прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому він відмовився розкривати подробиці діалогу з диктатором Путіним.

Тим часом Bloomberg пише, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог найближчими тижнями планує представити президенту США варіанти припинення російсько-української війни.

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