Більшість повідомлень про "мирний план" Трампа є безпідставними, - голова МЗС Литви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, якого цитує LRT.

"Близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін, я можу підтвердити, є безпідставною. Відбувається тестування. Спроби перевірити ту чи іншу ідею і так далі", - заявив міністр.

За його словами, минулого тижня, він разом зі своїми балтійськими колегами вже відвідував Штати й під час візиту порадив американським партнерам "тримати все на столі" під час перемовин.