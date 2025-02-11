Большинство сообщений о "мирном плане" Трампа являются безосновательными, - глава МИД Литвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует LRT.

"Около 70% информации в открытом доступе относительно якобы фрагментов или намерений плана с обеих сторон, я могу подтвердить, является безосновательной. Происходит тестирование. Попытки проверить ту или иную идею и так далее", - заявил министр.

По его словам, на прошлой неделе, он вместе со своими балтийскими коллегами уже посещал Штаты и во время визита посоветовал американским партнерам "держать все на столе" во время переговоров.