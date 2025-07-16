Більшість пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму

Депутат від правлячої партії "Слуга народу" повідомив, що середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

"За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тисяч гривень). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності", - розповів Гетманцев.

Депутат відзначив, що на 1 липня більше половини пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тисяч гривень. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму.