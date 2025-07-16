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Большинство пенсионеров в Украине получают меньше прожиточного минимума

Фото: пенсия большинства украинцев меньше прожиточного минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 гривен. В то же время большинство из них получают меньше реального прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в Facebook.

Депутат от правящей партии "Слуга народа" сообщил, что средняя пенсия меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

"По последним данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен (а в ценах июня он должен был бы приближаться к 7 тысячам гривен). То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что заносит большую часть пенсионеров за черту бедности", - рассказал Гетманцев.

Депутат отметил, что на 1 июля более половины пенсионеров получали пенсию ниже 5 тысяч гривен. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума.

 

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. По сравнению с размером пенсий год назад (в июле 2024 года) пенсии выросли на 10,2%. При этом потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год - 8,6%, 2027 год - 5,9%, 2028 год - 5,9%).

Планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

  • в 2026 году - 2 564 гривны;
  • в 2027 году - 2 715 гривен;
  • в 2028 году - 2 859 гривен.

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