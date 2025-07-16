Большинство пенсионеров в Украине получают меньше прожиточного минимума

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. По сравнению с размером пенсий год назад (в июле 2024 года) пенсии выросли на 10,2%. При этом потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год - 8,6%, 2027 год - 5,9%, 2028 год - 5,9%).

Планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

в 2026 году - 2 564 гривны;

в 2027 году - 2 715 гривен;

в 2028 году - 2 859 гривен.

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