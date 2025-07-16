Понад 10 тисяч гривень отримують 1,5 млн пенсіонерів: скільки платять іншим

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 14,8% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ ).

Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 83 908 осіб до 10 259 722 осіб.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2025 року становив 6 410,17 гривень. Пенсії зросли на 621,12 гривень або на 10,7%.

За даними ПФУ, станом на 1 липня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:

Пенсії та інфляція

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися. Споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Водночас пенсії зросли лише на 10,7%.

У держбюджеті на 2025 рік соціальні витрати заморожено. Це стосується як прожиткового мінімуму, так і мінімальної зарплати, від яких залежать пенсії окремих категорій.

Єдиною формою підвищення пенсій буде їхня індексація. Індексація відбулася в березні, і до кінця року підвищень не очікується.

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