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Більшість пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму

Україна, Середа 16 липня 2025 10:23
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Більшість пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму Фото: пенсія більшості українців менша за прожитковий мінімум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня пенсія в Україні зросла до 6 410 гривень. Водночас більшість з них отримують менше реального прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у Facebook.

Депутат від правлячої партії "Слуга народу" повідомив, що середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

"За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тисяч гривень). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності", - розповів Гетманцев.

Депутат відзначив, що на 1 липня більше половини пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тисяч гривень. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2025 року становив 6 410,17 гривень. Порівняно з розміром пенсій рік тому (у липні 2024 року) пенсії зросли на 10,2%. При цьому споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні. Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік - 8,6%, 2027 рік - 5,9%, 2028 рік - 5,9%).

Планується встановити такі розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • у 2026 року - 2 564 гривні;
  • у 2027 році - 2 715 гривень;
  • у 2028 році - 2 859 гривень.

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