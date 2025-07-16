Большинство пенсионеров в Украине получают меньше прожиточного минимума

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 гривен. В то же время большинство из них получают меньше реального прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в Facebook.

Депутат от правящей партии "Слуга народа" сообщил, что средняя пенсия меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность "По последним данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен (а в ценах июня он должен был бы приближаться к 7 тысячам гривен). То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что заносит большую часть пенсионеров за черту бедности", - рассказал Гетманцев. Депутат отметил, что на 1 июля более половины пенсионеров получали пенсию ниже 5 тысяч гривен. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума.