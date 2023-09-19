Більшість Одеси на понад добу залишиться без води: що відомо

"Попри складнощі та воєнний стан "Інфоксводоканал" намагається оновлювати мережі та комунікації, адже від цього залежить надійність та якість надання послуг споживачам", - пояснили в компанії.

За даними прес-служби, задля безперебійного водопостачання тисяч одеситів компанія проводить невідкладні роботи щодо заміни аварійної ділянки магістрального водоводу.

"Тому, з 00:10 20 вересня до 06:00 21 вересня 2023 року буде припинено подачу води споживачам Київського, Хаджибейського та Приморського районів міста Одеси, с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово", - пояснили в компанії.

Водночас за даними компанії, відключення не зачепить ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слобідка".

Роботу бюветів продовжать на дві години

Через масштабне відключення води, півтора десятка бюветів у місті працюватимуть на дві години довше.

Бюветні комплекси закриються не о 20 годині, як зазвичай, а о 22:00.

Йдеться про бювети за адресами:

Прохоровський сквер;

Дальницька, 25;

Просвіти, 1Д;

Геранева;

6-а станція Великого Фонтану;

проспект Небесної Сотні, 14;

проспект Говорова;

Інглезі;

сквер Мечникова;

Академіка Глушка, 1;

Іцхака Рабина;

Старобазарний сквер;

Михайлівський сквер;

Гагаріна, 33;

Космонавтів, 17.

Бювет на вулиці Кримській працюватиме до 20:00.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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