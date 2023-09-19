Большая часть Одессы более чем на сутки останется без воды: что известно

"Несмотря на сложности и военное положение "Инфоксводоканал" пытается обновлять сети и коммуникации, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям", - пояснили в компании.

По данным пресс-службы, для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов компания проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода.

"Поэтому, с 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 года будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКП "Таирово", - пояснили в компании.

В то же время по данным компании, отключение не затронет ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленпоселок", "Слободка".

Работу бюветов продлят на два часа

Из-за масштабного отключения воды полтора десятка бюветов в городе будут работать на два часа дольше.

Бюветные комплексы закроются не в 20 часов, как обычно, а в 22:00.

Речь идет о бюветах по адресам:

Прохоровский сквер;

Дальницкая, 25;

Просвещения, 1Д;

Геранева;

6-я станция Большого Фонтана;

проспект Небесной Сотни, 14;

проспект Говорова;

Инглей;

сквер Мечникова;

Академика Глушко, 1;

Ицхака Рабина;

Старозарный сквер;

Михайловский сквер;

Гагарина, 33;

Космонавтов, 17

Бювет по улице Крымской будет работать до 20:00.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.