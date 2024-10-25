Більшість областей України накриє густий туман

В ночі та вранці 26 жовтня у низці областей України очікується густий туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Метеорологи прогнозують, що туман накриє Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Вінницьку та Кіровоградську області.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Укргідрометцентр закликає водіїв та пішоходів бути особливо уважними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху і зважати на обмежену видимість задля власної безпеки.
Перший рівень небезпеки, за класифікацією Укргідрометцентру, позначається жовтим кольором і вказує на потенційно небезпечні погодні умови, які можуть спричинити певні незручності та потребують підвищеної обережності. При першому рівні небезпеки погодні умови можуть впливати на безпеку дорожнього руху, що особливо важливо для водіїв та пішоходів у разі туману, ожеледиці чи сильних дощів.
25 жовтня в Україні мінлива хмарність і переважно суха погода. Лише у східних областях вдень можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається.
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