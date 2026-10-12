ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Більшість областей охоплять дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Більшість областей охоплять дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 12 жовтня (колаж РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 12 жовтня, очікується незначне похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості північних, західних, а також Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями помірні дощі. На решті території без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23°.

Більшість областей охоплять дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, помірний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 13-15°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Аналітика
Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком