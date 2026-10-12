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Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 12 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 12 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В большинстве северных, западных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

В Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 12-17 ° тепла, на остальной территории 18-23 °.

Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 12 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 13-15 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

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