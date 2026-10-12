Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 12 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В большинстве северных, западных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

В Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 12-17 ° тепла, на остальной территории 18-23 °.

Фото: какой будет погода в Украине 12 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 13-15 °.