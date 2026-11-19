Чи можна назвати потепління в Україні "аномальним"

Експерт розповіла, що потепління, яке спостерігається в Україні останнім часом, не є "чимось нестандартним".

Тобто "у розрізі останніх десятиріч - воно досить типове".

"Так, трішечки, можливо, вище за кліматичну норму. Але в розрізі, знову ж таки, тих самих останніх десятиріч, - у нас більшість місяців вище за кліматичну норму", - констатувала Птуха.

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Чи реально створювати точні довгострокові прогнози

Представниця УкрГМЦ нагадала, що погода в цілому - як і атмосфера - мінлива, тобто змінюється щоденно.

"Для цього наші синоптики цілодобово і працюють, щоб оперативно попереджати про будь-які зміни", - наголосила вона.

Синоптик додала, що "немає такого прогнозу", на який можна подивитись сьогодні (на два-три тижні вперед), "щось собі запам'ятати - і все".

"Ні, все щоденно змінюється. Двічі на добу проходять уточнення. Тому прогноз - треба постійно дивитися, що ж там змінилося", - розповіла вона.

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Чим прогнози погоди відрізняються від тенденцій

Водночас, за словами фахівця, існують "певні тенденції".

Вони "змінюються та уточнюються з наближенням до певних дат".

"Але якщо ви хочете закладати щось в свої плани, то це ми можемо закладати на найближчі одну-три доби. Там вже є показники температури, розподілу опадів. Те, на що ми реально можемо спиратися... Надалі - є тенденції", - підсумувала Птуха.