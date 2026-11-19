Украинцы все чаще слышат о том, что погода в отдельные периоды - теплее климатической нормы. Однако можно ли назвать такую ситуацию "нестандартной" и реально ли спрогнозировать ее заранее - стоит разобраться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи в рамках мероприятия "Погода, климат, люди: 105 лет гидрометеорологической службе Украины".
Эксперт рассказала, что потепление, которое наблюдается в Украине в последнее время, не является "чем-то нестандартным".
То есть "в разрезе последних десятилетий - оно достаточно типичное".
"Да, немножечко, возможно, выше климатической нормы. Но в разрезе, опять же таки, тех же последних десятилетий, - у нас большинство месяцев выше климатической нормы", - констатировала Птуха.
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Представительница УкрГМЦ напомнила, что погода в целом - как и атмосфера - изменчива, то есть меняется ежедневно.
"Для этого наши синоптики круглосуточно и работают, чтобы оперативно предупреждать о любых изменениях", - подчеркнула она.
Синоптик добавила, что "нет такого прогноза", на который можно посмотреть сегодня (на две-три недели вперед), "что-то себе запомнить - и все".
"Нет, все ежедневно меняется. Дважды в сутки проходят уточнения. Поэтому прогноз - нужно постоянно смотреть, что же там изменилось", - рассказала она.
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В то же время, по словам специалиста, существуют "определенные тенденции".
Они "изменяются и уточняются с приближением к определенным датам".
"Но если вы хотите закладывать что-либо в свои планы, то это мы можем закладывать на ближайшие одни-трое суток. Там уже есть показатели температуры, распределения осадков. То, на что мы реально можем опираться... В дальнейшем - есть тенденции", - подытожила Птуха.
Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка".
Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.
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