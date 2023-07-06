Більшість країн за Україну в НАТО. Ті, хто сумніваються, - дивляться тільки на Байдена, і він це знає, - Зеленський

Він заявив, що Україні складно вижити без допомоги США і це факт. Президент зазначив, що абсолютні факти треба завжди визнавати.

За його словами, без допомоги США війна РФ проти України перетвориться на заморожений конфлікт. Водночас з допомогою Штатів наша держава деокупує територію. Президент зауважив, що деокупація кожного наступного міста - це послаблення Путіна, і цього не треба боятися.

Зеленський зазначив, що наразі США вирішують, чи буде запрошення для України в НАТО.

"Більшість країн НАТО підтримують запрошення Україну в НАТО. Ті, хто сумнівається - дивляться тільки на президента Байдена. І президент Байден знає, що саме від нього це залежить і це буде його рішення", - додав він.

Президент також зауважив, що саме Байден має визначитися з рішенням щодо України цими днями. Він додав, що має чудові стосунки із президентом Штатів.

"Він (Байден - ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО, але зараз ми говоримо про дуже-дуже важливу мотивацію наших солдатів. Запрошення (України до НАТО - ред.) - технічна річ. Просто формулювання. Це важливо, це підштовхне наших солдатів до швидкої деокупації через мобілізацію людей", - сказав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна розуміє те, що не може стати членом Альянсу до закінчення війни.

"Але цей сигнал дуже важливий і залежить від Байдена", - додав президент.

Вступ України до НАТО

Україна хоче отримати сигнал про підтримку її вступу до НАТО після закінчення війни вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Зеленський вважає, що державі потрібно отримати чіткі гарантії вступ до Альянсу, після чого російський диктатор Володимир Путін ще більше ослабне та буде змушений домовлятися з Заходом.

До того ж, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті партнери ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

При цьому нещодавно речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр заявила, що Україні потрібно впровадити реформи, щоб відповідати стандартам НАТО, перед тим як приєднатися до Альянсу.

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