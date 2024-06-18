UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість країн НАТО перевищили витрати на оборону у 2% ВВП, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рекордне число країн НАТО виконують свої зобов'язання щодо військових витрат у 2% від ВВП.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York TImes.

Столтенберг заявив, що НАТО готова взяти на себе більш значну роль у забезпеченні безпеки України наразі.

"Я очікую, що коли ми зустрінемося наступного місяця, ми домовимося про роль НАТО в наданні допомоги в забезпеченні безпеки та навчанні. Це зменшить навантаження на Сполучені Штати і посилить нашу підтримку України", - зазначив він. 

Видання зазначає, що це стало можливим частково тому, що кількість союзників, які виконують свої неофіційні зобов'язання витрачати на збройні сили не менше 2% від ВВП, різко зросла.

За словами Столтенберга, коли союзники по НАТО взяли на себе це зобов'язання у 2014 році, тільки три члени, включно зі Сполученими Штатами, досягли цього показника. Він зазначив, що близько п'яти років тому це зробили приблизно 10 країн, а цього року це зроблять понад 20 із 32 членів альянсу.

Столтенберг також повідомив, що цього року союзники збільшили військові витрати на 18% - це найбільший стрибок за останні десятиліття.

Збільшення мети оборони НАТО до 2,5% ВВП

Пропозиція збільшити цільовий показник видатків на оборону НАТО до 2,5% ВВП у 2024 році стала однією з ключових тем у дискусіях альянсу.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що країни-члени НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Наразі діє встановлений у 2014 році цільовий показник, згідно з яким держави-члени повинні витрачати на оборону не менше ніж 2% ВВП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс Столтенберг