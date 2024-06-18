Большинство стран НАТО превысили расходы на оборону в 2% ВВП, - Столтенберг

Столтенберг заявил, что НАТО готова взять на себя более значительную роль в обеспечении безопасности Украины на данный момент.

"Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, мы договоримся о роли НАТО в оказании помощи в обеспечении безопасности и обучении. Это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты и усилит нашу поддержку Украины", - отметил он.

Издание отмечает, что это стало возможным отчасти потому, что число союзников, выполняющих свои неофициальные обязательства тратить на вооруженные силы не менее 2% от ВВП, резко возросло.

По словам Столтенберга, когда союзники по НАТО взяли на себя это обязательство в 2014 году, только три члена, включая Соединенные Штаты, достигли этого показателя. Он отметил, что около пяти лет назад это сделали примерно 10 стран, а в этом году это сделают более 20 из 32 членов альянса.

Столтенберг также сообщил, что в этом году союзники увеличили военные расходы на 18% - это самый большой скачок за последние десятилетия.