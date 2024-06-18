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Большинство стран НАТО превысили расходы на оборону в 2% ВВП, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Рекордное число стран НАТО выполняют свои обязательства по военным расходам в 2% от ВВП.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York TImes.

Столтенберг заявил, что НАТО готова взять на себя более значительную роль в обеспечении безопасности Украины на данный момент.

"Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, мы договоримся о роли НАТО в оказании помощи в обеспечении безопасности и обучении. Это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты и усилит нашу поддержку Украины", - отметил он. 

Издание отмечает, что это стало возможным отчасти потому, что число союзников, выполняющих свои неофициальные обязательства тратить на вооруженные силы не менее 2% от ВВП, резко возросло.

По словам Столтенберга, когда союзники по НАТО взяли на себя это обязательство в 2014 году, только три члена, включая Соединенные Штаты, достигли этого показателя. Он отметил, что около пяти лет назад это сделали примерно 10 стран, а в этом году это сделают более 20 из 32 членов альянса.

Столтенберг также сообщил, что в этом году союзники увеличили военные расходы на 18% - это самый большой скачок за последние десятилетия.

Увеличение цели по обороне НАТО до 2,5% ВВП

Предложение увеличить целевой показатель расходов на оборону НАТО до 2,5% ВВП в 2024 году стало одной из ключевых тем в дискуссиях альянса.

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

В настоящее время действует установленный в 2014 году целевой показатель, согласно которому государства-члены должны тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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НАТОЙенс Столтенберг