Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо війни, попри те, що 24 лютого (день повномасштабного вторгнення Росії) Кремль, окрім України, атакував міжнародний порядок й статут ООН.
Про це в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як пояснює Кулеба, нікому не вдасться "пересидіти" російську агресію проти України, оскільки це є глобальною загрозою. Африканські партнери повинні перейти до реальної підтримки Україні та міжнародної безпеки. Для цього міністр пропонує використовувати два меседжі:
"Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх", - пояснює Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна може стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці.
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