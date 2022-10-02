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Кулеба вирушить у турне країнами Африки: названі ключові цілі та дата

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Київ, Неділя 02 жовтня 2022 19:54
Кулеба вирушить у турне країнами Африки: названі ключові цілі та дата Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова МЗС України Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема, останньої спроби анексії українських територій", - зазначають у МЗС.

За інформацією відомства, однією з цілей турне стануть: затвердження ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, зміцнення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи "Дія", та розширення українського експорту.

Також у ході візитів заплановано проведення кількох бізнес-форумів, у яких візьмуть участь українські та африканські компанії.

У МЗС наголошують, що турне стане підготовкою до створення масштабної конференції Україна-Африка.

При цьому у відомстві додають, що таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці.

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