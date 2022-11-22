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Більшість компонентів іранських дронів випускаються фірмами США та Європи, - ГУР

Фото: більшість компонентів іранських дронів випускаються фірмами США та Європи (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Більшість деталей іранських БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Про це свідчать нові розвідувальні дані, зібрані із збитих в Україні іранських безпілотників. Фахівці воєнної розвідки України з'ясували, що 75% компонентів іранських безпілотників американського виробництва.

Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кількох безпілотників, зокрема Mohajer-6, який приземлився неушкодженим. Також раніше співробітники військової розвідки з'ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Повідомляється, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих Росії будуть передані міжнародним організаціям для накладення на них економічних санкцій.

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомляли про проведення експертної зустрічі українських та іранських фахівців для розслідування питання використання росіянами дронів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран продовжує постачати озброєння до РФ, а транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

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