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Большая часть компонентов иранских дронов выпускаются фирмами США и Европы, - ГУР

Фото: большая часть компонентов иранских дронов выпускаются фирмами США и Европы (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Большая часть деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников. Специалисты военной разведки Украины выяснили, что 75% компонентов иранских беспилотников американского производства.

Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе Mohajer-6, приземлившегося невредимым. Также ранее сотрудники военной разведки выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали, маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

Сообщается, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций.

Напомним, иранские СМИ сообщали о проведении экспертной встречи украинских и иранских специалистов для расследования вопроса использования россиянами дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран продолжает поставлять вооружение в РФ, а транспортировка осуществляется с помощью самолетов и кораблей.

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